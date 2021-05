Viajeros que salgan de Chiriquí por vía aérea deben realizarse prueba de COVID-19

Las medidas para contener el avance del COVID-19 desde la provincia de Chiriquí continúan. Este sábado 22 de mayo el Ministerio de Salud (Minsa) informó que las personas que pretendan viajar desde el aeropuerto Enrique Malek deberán contar una prueba negativa de coronavirus para poder tomar el vuelo.

“ Se informa a las personas que van a salir de la provincia a través de la terminal aérea de Chiriquí, que deben estar dos horas antes para practicarse, de manera gratuita una prueba para la detección de COVID- 19 (Prueba rápida) o en su defecto presentar una prueba negativa con 48 horas de validez”, destaca un comunicado del Minsa.

Para efectos de cumplir con estas disposiciones sanitarias se establecieron puestos de hisopados en el aeropuerto en horarios de sábado de 7:00 a.m a 11:00 a.m y el domingo de 7:00 a 11:00 a.m y 2:00 a 6:00 p.m.

“ Igualmente de lunes a viernes en horario de 8:00 a 10:00 a.m se habilitará un puesto de hisopados, en la parte trasera del edificio sede del MINSA, a lado de la morgue judicial para todo el que sale de la provincia”, afirma el comunicado.

Para quienes se trasladen vía terrestre también habrá puestos de control. “ En el puesto de control de Guabalá se efectuará tamizajes (toma de temperatura) e hisopados de manera aleatoria, mientras que, en la frontera de Paso Canoas, se mantiene funcionando bajo las mismas disposiciones de entrada y salida, tanto para nacionales como para extranjeros”.