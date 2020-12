‘No nos rifamos nada’, el testimonio de la doctora cuya imagen se hizo viral

Expresar el sentir de los cientos de trabajadores de la salud que, desde que inició la pandemia de COVID-19 en Panamá se encuentran arriesgando la vida por sus profesiones, fue lo que motivó a la médico general, Vianchenka Salinas Russo, a alzar su voz de protesta. Su imagen mostrando el descontento se hizo viral en las redes sociales.

Indicó que el objetivo de la imagen en la que salió con un cartel con un mensaje que decía “yo no me la rifo”, no era hacer una propaganda política. “Nosotros no nos rifamos nada, nosotros usamos el equipo de protección y atendemos a nuestros pacientes, cumplimos con nuestro trabajo y eso es lo que hemos venido haciendo desde que empezó esta pandemia”.

De acuerdo con Salinas, ha estado activamente en este tipo de manifestaciones desde que ejerce en el Hospital San Miguel Arcángel, primer centro de atenciones COVID-19 en Panamá.

¿Qué opinas de esta imagen publicada por @sabribacal con el mensaje "Nada que agregar"? #NoticiasTVNpic.twitter.com/cbEy0OD17S — TVN Noticias (@tvnnoticias) December 14, 2020

“El personal del Hospital San Miguel Arcángel ha estado de punta de lanza desde que se dieron los primeros casos en Panamá y creo que no es justo con el personal de salud, que todos los días arriesga sus vidas y la de sus familias utilizar esa frase (me la voy a rifar), que está un poco fuera de lugar”, manifestó.

Agregó que se enteró de que su imagen estaba siendo utilizada para una propaganda de la Presidencia por medio de unos compañeros que le empezaron a enviar la foto, porque hasta ese momento no seguía esa cuenta.

“ La verdad fue que no me gustó, no importa que hubiesen utilizado mi imagen para una propaganda positiva del sector salud que estamos arriesgándonos todos los días. Pero esa frase va en contra de todo lo que estamos pidiéndole a la población, es contraproducente utilizarlo refiriéndose al personal de salud”, añadió.

Las doctora también se refirió a las medidas de restricción implementadas por el gobierno para evitar el aumento de contagio de covid, durante las festividades de fin de año.

Sostuvo que, esperaba que las medidas adoptadas fueran más rigurosas en cuanto a cuarentena, ya que no hay ninguna evidencia científica que diga que en dos días y medio de cuarentena se frenará el virus, lo que no creará gran diferencia en el número de casos.