Viceministro de Trabajo responde cuestionamientos sobre contratos suspendidos tras nuevas medidas

Luego de conocerse las medidas de restricción en Panamá y Panamá Oeste, del 4 al 14 de enero, las dudas por la reactivación de empleos no se hicieron esperar.

Y es que a partir del 2 de enero se esperaba la reactivación de algunos empleos que se mantenían suspendidos.

Ayer, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre informaba las medidas de restricción de movilidad establecidas para Panamá y Panamá Oeste, además de la cuarentena total por los días 9 y 10 de enero para todo el país.

Roger Tejada, viceministro de Trabajo, dijo que debido a las nuevas medidas están ante un nuevo escenario, 14 días laborales y serían 14 días de suspensión de los efectos del contrato, sin embargo, explicó que existen otras alternativas como: permiso remunerado, vacaciones, permiso no remunerado y teletrabajo.

Tejada sostuvo que el Decreto 507, 500 y otros dejan claro las actividades esenciales que van a operar durante esos días.

En tanto, indicó que se debe esperar el decreto sobre las nuevas medidas, donde se especificará el listado de actividades que se ejecutarán en esa cuarentena total del 4 al 14 de enero.

Según Tejada, cuando se habla de “sin jornada laboral” es que no habrá jornada presencial, por lo que se podrán ejecutar las figuras antes expuestas incluyendo la suspensión del contrato, por lo que no harán sus funciones y no recibirán ingreso y entrarán en vale digital.

Invitó a los empresarios a que pongan en práctica las actividades que se pueden adaptar a la modalidad del teletrabajo.

Los ministerios de Comercio e Industrias y Seguridad serán los que establezcan el mecanismo para la circulación de las personas que van a laborar esos días.

Las demás personas tendrán que circular por género y número de cédula como especificó ayer el ministro Sucre.

Tejada manifestó que las autoridades hacen la revisión sobre algunos ajustes en este tema para el sector público.

En este sentido, la ciudadanía cuestiona que los funcionarios sigan cobrando durante los días en que no tendrán jornada laboral.