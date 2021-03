Futuro de la Caja de Seguro Social en manos de un diálogo cuestionado

Sentarse a hablar sobre los problemas que enfrenta la Caja de Seguro Social (CSS) para encontrarle solución a corto, mediano y largo plazo, parece ser más complicado de lo que se piensa. En este sentido el actuario, Dino Mon, hizo un balance en el programa Mesa de Periodistas y dio sus perspectivas sobre lo que puede estar pasando y pasará en esta mesa de consenso por la seguridad social en Panamá.

Un diálogo que no va al grano, que empieza con bases totalmente viciadas y con visiones preconcebidas hacia situaciones que ni siquiera son soluciones, que se ha pasado cuatro semanas con temas que no tienen que ver con la urgencia de una solución que indudablemente pareciera que no fuese a llegar a ningún buen término, así catalogó Mon, el poco avance que ha tenido el diálogo por la Caja de Seguro Social.

" No tengo confianza de que este proceso vaya a ser productivo, sino una forma de dar larga al tema y que por arte de magia, alguien pueda extraer de ahí algo que para el gobierno o para algún tipo de sector pueda ser potable, lo veo muy difícil de la forma en que se está planteando el problema" dijo Mon.

Para el experto, lo primero que debieron hacer es ponerse de acuerdo durante estas cuatro en el análisis de los números y los informes que la junta directiva podría suministrar inmediatamente a la mesa; informes que están a la mano de 2018 y 2019, que ha presentado la junta técnica actuarial y el propio departamento actuarial de la CSS y contrastarlo y ver cuál es la situación.

Mon, precisó que si se analizan estos informes se darán cuenta que es un disparate la propuesta que plantea que el déficit del Programa de Invalidez Vejez y Muerte (IVM), se cubriría convirtiendo al sistema mixto (implementado a partir del gobierno de Martín Torrijos), prestando dinero al sistema de beneficio, definido por medio de un mecanismo de emisión de bono.

“ Han venido hablando solo de metodología y no terminan e ir al grano, porque aparentemente, hay cosas preconcebidas y no quieren ver la realidad, entonces salen estas propuestas absurdas que carecen de cualquier tipo de base matemática y de cualquier tipo de factibilidad en la solución”, argumentó.