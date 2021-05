Video polémico de la Policía Nacional habría sido una acción sugerida, según Asvat

Con relación al video de apoyo a la Policía de Colombia, hecho por la Policía Nacional (PN), el exdirector de esa entidad, Ebrahim Asvat, reiteró que no es una función de esa institución que es un ente no deliberante y no debería estar tomando posiciones sobre temas muy puntuales de otros países ya que, es una responsabilidad del Presidente y el ministro de Relaciones Exteriores.