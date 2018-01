Videos de diputados bailando generan reacciones

Muchas reacciones han generado en redes sociales los videos de dos diputados oficialistas bailando. Desde hace días, los usuarios no han escatimado comentarios y reacciones para la diputada Katleen Levy y su copartidario Gabriel “Panky” Soto.

Para Aida Torres‏: “Es muy grave, cuando ya entras a ese estado en que no puedes ver lo que está malo”.

Carlos López‏ consideró: “No la quiero defender, pero júzguenla por su trabajo, no porque sale bailando”.

Hubo quienes cuestionaron a Frenadeso por estar posteando este video y se refirieron a lo ocurrido a Genaro López. Uno de esos fue Gael Trinidad, quien tuiteó: “Por lo menos no manejó borracha después de eso”.

Por su parte, Carlos G. Jones M.‏ indicó: “No juzgo a empleados públicos por lo que hacen en su vida privada. Por algo es privada. Juzgarla por su mal o buen trabajo. Por lo menos no afecta bailando a nadie ni la agarraron borracha manejando. Seguro uso Uber o chofer, cuando maneje no tome y si tome no maneje".

Pero, no solo el video de Levy fue comentado, también generaron reacciones las imágenes del diputado “Panky” Soto, en un evento con sus simpatizantes se le ve en una tarima protagonizando un baile sensual con una mujer.

El columnista Daniel Pichel posteó al respecto y escribió en su cuenta de Instagram: “Señoras y señores, con ustedes, el mequetrefe que boicoteó la educación sexual con base científica, porque choca con la moral y la familia cristiana”.

Para el representante de la Juventud ante el Consejo de Concertación Nacional, Fredy Pitti escribió: “El diputado @pankysoto fue un terrible obstáculo para quienes estamos luchado por la educ sexual. Su pretexto ha sido la moral religiosa. Hoy compruebo la doble moral de este señor. Jamás puede volver a la cosa pública”.

Luego que en la cuenta de @claramente507 escribiera: “El diputado @pankysoto uno de los principales detractores de la ley de educación sexual, fue visto bailando de manera muy controversial con mujeres durante un evento donde se repartieron regalos”.

El diputado Gabriel “Panky” Soto‏ @pankysoto contestó: “Los invito a comunicarle al país el amplio 1er. debate que en @asambleapa le dimos al tema donde invitamos a todas las partes a participar, a que aportaran, y cumplimos el cometido. Nuestra intención siempre fue el debate y la transparencia”.

Mientras que Katleen Levy le respondió a una tuitera: “Mi hijo baila conmigo, y no se meta en crianza ajena”.