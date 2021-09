Pese al avance anunciado ayer por el magistrado Heriberto Araúz del Tribunal Electoral, sobre algunos consensos logrados en cuanto a los puntos considerados como retroceso al torneo electoral, aún no se han discutido temas sensibles de mayor interés para los diputados y quizás allí estará lo sustancial de la discusión en la mesa técnica.

Para Aurelio Barría de la sociedad civil, lo sucedido ayer es solo un paso, pero no es suficiente para eliminar las modificaciones introducidas por los diputados, consideradas como un retroceso. Considera que se debe esperar a que se den los resultados, pues hasta ahora solo hay promesas.

“Nosotros creemos que los diputados no cambiaron por voluntad propia, creo que lo hicieron por la presión ciudadana para que se respete la institucionalidad del Código Electoral. Creo que hay que ser enfático y seguir presionando hasta que se den los cambios y se aprueben”, manifestó Barría asegurando que no se suspenderá la presión.

Calificó las declaraciones del presidente de la República Laurentino Cortizo como desafortunadas, porque cuestiona el trabajo hecho por el Tribunal Electoral y la Comisión Nacional de Reformas Electorales, que duró un año y merece atención. Aseguró que existe una intención de volver al Código Electoral aprobado en 2017 lo que no mejora la institucionalidad.

Resaltó que no son seis puntos de retroceso señalados por el Tribunal Electoral, sino 37 entre los que está los retrocesos, rechazos, modificaciones que contravienen a fallos de la Corte Suprema de Justicia, y otros que dejan sin efecto razones de forma.

Barría reiteró que las propuestas son una expectativa de que se hagan los cambios aprobados a tambor batiente a medida de los diputados, ya que no hay nada que garantice que eso se apruebe, debido a que los temas fundamentales aún no han sido abordados.

“Siento que los ciudadanos estamos a la expectativa de que sean hechos y no palabras, estamos cansados de que engañen otra vez y la única manera que se comprometan, lo cumpla y entonces podemos sentarnos a hablar”, dijo.

Fue enfático en decir que “no hay confianza, ni credibilidad”, por lo que hay que estar pendiente de que la “dictadura parlamentaria” tiene que cambiar, porque con las promesas y buenas intenciones no son suficiente.

“¿Cómo vamos a creer en una Asamblea que está tratando de tomar 36 millones adicionales del presupuesto cuando ha estado reduciendo los presupuestos del Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y Ministerio de Obras Públicas?”, se cuestionó Barría.

Dijo que mientras no se hagan los cambios sobre las modificaciones que se consideran retroceso y no se revise lo presentado por el Tribunal Electoral no cesarán las manifestaciones.

Aseguró que no hay interés de carácter personal por parte de quienes promueven las vigilias y hasta que no se den los cambios de forma concreta, considera que deben mantenerse estas acciones.