Vocera de pacientes crónicos dice que el problema de la falta de medicamentos es que 'no hay dinero'

En las últimas semanas han surgido diversas propuestas para resolver la escasez de medicamentos, incluso el presidente de la República, Laurentino Cortizo designó a una comisión que abordará el tema. Para Emma Pinzón, de la Asociación de Pacientes con Enfermedades Crónicas, el verdadero problema es que no hay dinero para adquirirlos.

Agrega que, le da la impresión de que todo es un "tema político" y la vía como se está haciendo no es el problema, pues reitera que al participar en una comisión veedora se han percatado en que el obstáculo es que no hay dinero, no hay partidas y a esta fecha lo que se asigna para comprar los medicamentos está comprometido.

Se pregunta cómo hará la nueva comisión para comprar y si lo obtendrá de partidas de la Presidencia de la República.

Pinzón destacó que no existe un capital asignado, porque los pacientes de enfermedades raras tienen una ley donde el dinero debe salir de Presidencia y no se ha asignado.

Reitera que la solución es contar con una Caja de Seguro Social (CSS) con presupuesto fijo para la compra de los medicamentos.

Asegurados entrevistados este miércoles han solicitado a las autoridades que busquen una solución para acabar con el desabastecimiento.

Pese a ello, considera que la propuesta del diputado Leandro Ávila es una de las que a su juicio es más viable porque toca temas como atraer empresas, que es algo importante.

Pinzón está de acuerdo en que se monte una plataforma donde las compras de medicamentos se manejen con sus propias reglas del juego, porque el proceso actual es muy largo.

Insta a que también haya una reingeniería en las farmacias de la CSS y otras dependencias.