Pese a que Panamá ha avanzado en materia de atención médica para garantizar la salud de los panameños, aún existen desigualdades y falencias en el sistema que priva a algunos de tener acceso a este derecho fundamental del ser humano.

El derecho a la salud se puede definir como el estado físico y mental de las personas, pero alguien que no tiene trabajo, que no posee condiciones laborales aceptables y que no tiene alimentación no va a conseguir un buen estado de salud, explicó Alexander Pineda, vocero de los pacientes en la mesa de diálogo por la Caja de Seguro Social (CSS).

“La salud no solo es la atención de salud sanitaria, y cuando vamos a ver la parte de la salud sanitaria encontramos a un Ministerio de Salud que ofrece servicios que no son completos, a la CSS que le cobra al trabajador y tampoco ofrece eso que le ha obligado a pagar”, manifestó Pineda indicando que el Estado no entiende las prioridades que tiene para con sus ciudadanos, señalando que una de ellas es la salud.

Sostuvo que algunas administraciones miraron el tema de la salud, pensando que haciendo infraestructura es la solución de los problemas de salud de los panameños, y eso es un error. ¿Dónde están los programas de prevención para la diabetes y la hipertensión?, se cuestionó asegurando a que el país está lejos del derecho humano que es la salud.

Además, fue enfático en decir que en las áreas indígenas hay una discriminación constante porque ni siquiera los insumos llegan.

“Panamá ha avanzado, pero este paso se ha hecho demasiado lento y tortuoso, en este paso lo único que ha ocurrido es el deceso de miles de panameños por no haber recibido una atención sanitaria a tiempo”, argumentó.

Destacó que la atención médica está siendo vulnerada por quienes tienen la responsabilidad de ejecutarla porque el Ministro fue nombrado por el Presidente y el director de la CSS concurso para estar allí, considerando que tenían la capacidad de resolver un tema que no se resuelve.

Pineda aseguró que hoy se van a vulnerar los derechos de los pacientes en la CSS en largas esperas, faltas de insumos, faltas de insumos y lo único que le queda es la mano de un médico diciendo lo siento.

Aprovechó para hacer un llamado a los gremios médicos, de enfermeras y del personal de salud para que recuerden que lo que se trata de salvar es la vida de los panameños, y eso es una responsabilidad de todos.

Sobre el diálogo, Pineda considera que están empantanados, y es importante que se haga un alto porque no se está salvando a la CSS que merece el esfuerzo para buscar las mejores soluciones, pero no existe una verdadera intención de lograrlo.

“Tengo una gran preocupación de que el diálogo arroje lo necesario para modernizar la Caja de Seguro Social. Nosotros hemos discutido que el país necesita tener un sistema de salud único e integrado y todavía no veo señales de que eso lo quieran realmente hacer”, destacó.

Pineda dijo que en el diálogo se está discutiendo cómo modernizar la caja, pero considera que no es necesario esperar su finalización para enrumbar la institución, para pedir a los funcionarios que sean responsables con sus horarios.

Expresó que hoy día no existen salas especiales para atender a pacientes de enfermedades crónicas como el VIH, de salud mental, y enfermedades crónicas, además, el programa de trasplante no funciona, insistiendo en que hemos avanzado, pero como una tortuga, a pasos muy lentos.

Sobre las posibilidades de convertir al país en un hub de medicamentos, Pineda recalcó que el problema es que los beneficios puedan llegar a los panameños, porque si se hace un hub para producir medicamentos e importarlos no va a haber ningún beneficio, sobresaliendo que cada vez que falta un medicamento en la Caja, aumenta hasta cuatro veces en las farmacias privadas ¿coincidencia?

Finalizó haciendo un llamado a la Defensoría del Pueblo a entender que tienen que defender al pueblo porque no existe un sistema de salud acorde a lo que debería tener el país.