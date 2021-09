El diputado de Cambio Democrático Hernán Delgado, asistió a la reunión de la mesa técnica que analiza las reformas electorales. Al ser abordado por los medios de comunicación señaló que está de acuerdo con todas las reformas o modificaciones aprobadas por la Comisión de Gobierno al proyecto de ley 544, sin embargo, dijo que discrepaba con aquella que introducía la palabra ‘gratuita’ al tema de campaña electoral.

El diputado reconoce, que se podría restringir la libertad de expresión, sin embargo aceptó que voto a favor de esta propuesta de incluir palabra ‘gratuita’ siguiendo lineamientos de la bancada del Partido de Cambio Democrático y de su líder la diputada Yanibel Ábrego.

“Los lineamientos lo establecieron los diputados todos en una reunión de la bancada y allí participo evidentemente siendo nuestra dirigente que se llama Yanibel Ábrego, que estableció la línea sobre particulares y yo le tengo un respeto y un aprecio especial a ella y yo cumplo con eso, pero la política no se trata de aprecio y respeto, sino de disciplina”, manifestó Delgado.

Según el diputado, nada de lo aprobado por la Comisión de Gobierno está mal, solo que no congenian con la postura del Tribunal Electoral, pero no significa que está mal. Aseguró que continuará insistiendo con la segunda vuelta electoral porque cree en los gobiernos de mayoría y no de minorías.

Este jueves y viernes se continuará analizando lo aprobado en el primer y segundo bloque de reformas. Hoy miércoles se lograron acuerdos en 9 puntos, según lo señalado el magistrado presidente del Tribunal Electoral Heriberto Arauz.

Con información de María de Gracia