Zulay Rodríguez: Maribel Coco no va de Defensora, ya hay aspirantes entregando hojas de vida

La exmiembro del PRD y defensora adjunta, Maribel Coco, podría no ser quien quede como Defensora del Pueblo. Así lo advirtió la diputada Zulay Rodríguez, quien preside la Comisión que recomienda remover del cargo al actual defensor.

“Lo que he escuchado que va a ir Maribel Coco de Defensora, no, eso no va a ser así, créanme. Yo sé porque hablo con diputados de todas las bancadas”, aseguró Rodríguez.

La diputada decidió recomendar al Pleno la remoción del Defensor del Pueblo, Alfredo Castillero. Dice que, aunque Maribel Coco sea la defensora adjunta, no es opción como reemplazo del defensor.

“Tiene que buscarse una persona que maneje familia, sea una persona experimentada, que tenga solvencia moral, es un cargo donde se defienden los derechos humanos de todas las personas. Ya hay incluso varias personas que están llevando sus hojas de vida”, adelantó la diputada.

El Defensor del Pueblo estaba citado este jueves para responder un cuestionario. Sin embargo, no fue. En un comunicado se justificó denunciando falta de garantías para presentar sus descargos y no tener acceso a las supuestas pruebas contra él.

“Hubo alrededor de ocho testimonios de acoso laboral, acoso sexual y encubrimiento de información de trata de personas. Hay más de 1,500 fojas del expediente, estamos hablando de ocho testimonios ratificados. Él tiene que defender los derechos humanos de hombres y mujeres, no puedes utilizar tu cargo para someter a una funcionaria. Hay descripciones, hay imágenes e incluso fotos”, detalló Rodríguez.

Resulta que la remoción, como en casos anteriores con Liborio García y Patria Portugal, se hace a discreción y no hay un procedimiento establecido.

“Lo mejor hubiese sido que el resultado fuese consecuencia de un procedimiento y que el procedimiento fuera transparente. Si hay un hecho cierto, la remoción va, al final que la persona que reemplace al Defensor tenga las características, la idoneidad y el compromiso con los derechos humanos para que cumpla su rol”, manifestó el abogado, Rubén Castillo.

“Si no se hace de forma transparente, y de una manera profesional, científica, esa investigación podría sacar del escenario a alguien que pudiera hacer un buen trabajo. Pero por el otro lado también podría esconder a alguien que haciendo un trabajo de cara a los derechos humanos tenga irregularidades en su propia institución”, señaló la exprocuradora, Ana Matilde Gómez.

Hasta el momento, se desconoce cuál será el siguiente paso del proceso, si acoger la remoción del Defensor, ignorarla o crear una nueva Subcomisión para que profundice en el caso.