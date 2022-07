Mesa del diálogo: Conforman dos subcomsiones para tratar temas técnicos y de redacción

Un nuevo receso se ha decretado en la mesa única del diálogo por Panamá para la conformación de dos nuevas subcomisiones que evaluarán los temas técnicos y de redacción de los productos que integrarán la canasta básica familiar única propuesta por el Ejecutivo. Según anunció el viceministro de Trabajo, Roger Tejada, la primera subcomisión se está encargando de evaluar y analizar los aspectos técnicos y específicos de los 69 productos de la canasta básica familiar propuesta por el Gobierno, mientras que la segunda subcomisión se encargará de la redacción del documento oficial.

Resumen del día 4 de negocioaciones

En busca de un consenso sobre la canasta básica familiar, este domingo 24 de julio una subcomisión propuesta por la alianza de gremios expondrá y analizará sus consideraciones respecto al compendio de productos que propone el Ejecutivo a ser incluidos en un congelamiento de precios.

Cabe recordar que a eso de las 3:00 a.m. de este domingo el Ejecutivo contrapropuso una rebaja en el 28.2% del costo de la canasta básica y una lista de 69 productos bajo 86 renglones con precio regulado o bajo el control de precio, según sea el producto.

No obstante los gremios mantienes su postura de una rebaja del 30% del precio y la inclusión de 88 productos en el control de precios.

Maribel Gordón, economista, señala que no están de acuerdo en varios puntos de la propuesta presentada por el Gobierno. Indican que en seis puntos no están de acuerdo y en tres no tienen respuesta. Gordón precisa que en algunos puntos no se estableció la metodología, otros fueron insuficientes y otros más no fueron aclarados.

Los últimos productos aceptados por el Gobierno para incorporar en la canasta de alimentos son los siguientes:

Productos nacionales:

Pollo en pieza: pechuga, encuentro y muslo.

Pescado

Pepino

Chayote

Brócoli

Apio

Papaya

Mango

Fruta de temporada

Yuca

Fórmula de leche para niños mayores de 1 año.

Por su parte, el viceministro de Trabajo, Roger Tejada, manifestó preocupación ya que, antes del receso de esta madrugada, las organizaciones no habían informado desacuerdo en seis puntos y luego del receso piden aclarar tres, por lo que solicita a los facilitadores tomar en cuenta la situación.

Un representante del gremio de educadores señaló que no están satisfechos con la propuesta porque no están todos los productos solicitados y la reducción de la canasta básica de alimentos no llega al 30%.