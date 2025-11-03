Aduanas decomisa 100 quintales de cebolla de presunto contrabando en Tierras Altas

El contrabando de productos agrícolas , en especial de cebolla, ha sido una práctica reiterada en zonas fronterizas del país, afectando directamente a los productores nacionales y la economía local.

La Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA), Zona Occidental, logró el decomiso de 100 quintales de cebolla presuntamente introducidos de contrabando, durante un operativo realizado en el distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí.

La acción se desarrolló tras una denuncia anónima recibida a través de la línea directa 775-1933, lo que permitió a los inspectores aduaneros coordinar un allanamiento en una residencia particular, donde se mantenía almacenado el cargamento sin la documentación que acreditara su ingreso legal al territorio fiscal.

Durante la diligencia, los funcionarios encontraron las sacas de cebolla junto a un vehículo que presuntamente era utilizado para su transporte, ambos fueron trasladados a la sede regional de Aduanas para su custodia y análisis.

Las autoridades informaron que al propietario de la residencia se le giró una citación con el fin de dar inicio al proceso legal correspondiente, mientras que las investigaciones continúan abiertas para determinar el origen exacto del producto y posibles vínculos con redes dedicadas al contrabando agrícola.

El contrabando de productos agrícolas, en especial de cebolla, ha sido una práctica reiterada en zonas fronterizas del país, afectando directamente a los productores nacionales y la economía local. La Autoridad Nacional de Aduanas reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de actividades ilegales, que no solo representan pérdidas económicas para el país, sino también riesgos sanitarios al ingresar alimentos sin controles fitosanitarios.

La institución enfatizó que mantiene operativos de fiscalización en todo el territorio, especialmente en Tierras Altas y Barú, puntos estratégicos por su cercanía con la frontera con Costa Rica, donde con frecuencia se detectan intentos de ingreso irregular de mercancías.

Información de Demetrio Ábrego