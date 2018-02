El fiscal de Atención Primaria Metropolitana, Julio Villarreal, dijo que es recurrente que los menores de edad sean exhibidos en algún tipo de baile relacionado con obscenidades, erotismo o actos vulgares.

Las situaciones mencionadas son sancionadas con penas que van desde los 6 hasta los 8 años de prisión y ya en carnavales pasados se han dado casos y se ha condenado a madres por permitir que sus hijos sean expuestos.

Es una fiesta en la que se consume mucho licor y desencadena situaciones de riesgo para los menores que podrían generar hasta violaciones.

Se recomienda no dejar a sus hijos menores de edad con personas que no conocen, los padres no deben olvidar la responsabilidad de ellos ante sus hijos y sobre todo al salir de los hogares.