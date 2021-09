El doctor Eddy Cabrera calificó de absurdos los argumentos que exponen las personas antivacunas para tratar la COVID-19, como la implantación de un chip o que los elefantes vacunados volarán, por ello considera que el sistema judicial no puede caer en la manipulación de la falta de educación de estas personas.

Manifestó que, aunque se tienen las cifras de los resultados de las vacunas, no se comparten y es un problema, ya que es importante revelar esta información, para que a las personas se les quite el miedo.

“Lo importante es vacunarse, que haya personas que nunca se van a vacunar eso no es importante. Lo que no se puede permitir es que se difundan en medios de comunicación mentiras, falsedades y sobre todo que se está metiendo chip, absurdos totales”, exclamó.

Cabrera aseguró que sí hay casos de personas que han tenido problemas con las vacunas, pero es un mínimo, trayendo como ejemplo la penicilina que, a pesar de ser buena, hay personas que mueren por ser vacunadas, indicando que nada en la vida es 100% seguro, pero hay que conocer, prevenir y estar atentos para tratar los problemas.

Sobre las denuncias contra los doctores Eduardo Ortega y Julio Sandoval, dijo que no se debió admitir porque están haciendo un gran trabajo sin cometer ningún delito.

“El problema es de los antivacunas que tienen mucha imaginación y poca responsabilidad. No se les está juzgando a ellos por las mentiras que están diciendo y eso sí es un delito, no se les está juzgando por la cantidad de miedo que infunden en la sociedad. Una persona con miedo no se vacuna y eso es lo que están haciendo, están matando a la gente, hay que llamarles la atención a esas personas”, sostuvo.

Destacó que la única forma de controlar la pandemia es con la vacunación, el lavado de mano y uso de mascarilla, para Cabrera con esto, dentro de un año ya la COVID-19 no será un problema, aunque seguirán presentándose casos esporádicos como sucede con el Ébola.

Minería en Panamá

El doctor Eddy Cabrera, como representante de la Asociación Panameña de Salud Pública, reiteró que se deben suspender las negociaciones y suprimir los contratos de minería a cielo abierto que existan en Panamá, señalando que el país tiene mucho que perder y poco que ganar con esta actividad.

Recordó que el presidente de la República, Laurentino Cortizo habló en las Naciones Unidas sobre el cambio climático, es por ello que "debemos de cuidar nuestro ambiente", resaltando que el país cuenta con 32 mil hectáreas de aguas superficiales y cerca de un millón de aguas subterráneas las cuales serán envenenadas con mercurio, plomo, ácido sulfúrico, y uranio.

“No podemos permitir que la mayor riqueza de Panamá que es el agua dulce sea envenenada. No hay forma de controlar que estos venenos no pasen al agua, no dañen nuestros mares, no dañen los ríos, no dañen la agricultura y el turismo”, argumentó.

Terminó con el enfático mensaje de que se deben cortar las negociaciones y declarar a Panamá libre de minería metálica a cielo abierto.