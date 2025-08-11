Banco japonés explora financiamiento para el tren Panamá-David-Frontera y otros proyectos

El propósito de esta corporación de alcance global es explorar las prioridades estratégicas de financiamiento para Panamá.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este lunes una reunión de alto nivel con representantes del Mizuho Bank, Ltd., una de las instituciones financieras más importantes de Japón, que manifestó su interés en ofrecer facilidades de financiamiento para los principales proyectos de infraestructura del Gobierno panameño, incluyendo el tren Panamá-David-Frontera.

Durante el encuentro, celebrado en Nueva York, el mandatario destacó la relevancia de las obras que impulsa su administración, entre ellas el rescate del vertedero de Cerro Patacón mediante nueva tecnología de reciclaje, la rehabilitación de la carretera Interamericana y el tren Panamá-David-Frontera, considerado el proyecto insignia. Este último será un sistema mixto para el transporte de carga comercial y pasajeros, con el objetivo de interconectar el país y fortalecer la integración regional con Centroamérica.

En la reunión también se abordaron posibles colaboraciones en proyectos futuros relacionados con el Canal de Panamá.

El director ejecutivo del Mizuho Bank, Shuji Matsuura, afirmó que el propósito de la entidad es explorar las prioridades estratégicas de financiamiento de Panamá e identificar soluciones innovadoras a largo plazo que respalden la agenda de desarrollo e infraestructura del país.

Matsuura destacó que el Mizuho Bank, con amplia experiencia en la estructuración de financiamiento para proyectos complejos en mercados emergentes y desarrollados, se encuentra en una posición privilegiada para ser un socio estratégico en los planes del Gobierno panameño.

“Nuestra experiencia en la estructuración de financiamiento de infraestructura compleja y a gran escala en mercados emergentes y desarrollados nos permite ofrecer soluciones personalizadas y de alto impacto”, recalcó.

Así mismo, el alto ejecutivo felicitó a Panamá por haber asumido la Presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para agosto de 2025, calificando este hecho como un reflejo de la creciente influencia y compromiso del país con la diplomacia multilateral.