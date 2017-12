Aunque se han implementado atenciones especiales para las actividades navideñas, así como operativo de recolección de enseres, aún continúa el reto con la recolección de los desechos.

El problema radica en que no solo la población aumenta el flujo de desechos, sino también, que los comerciantes prefieren lanzar su basura en áreas que no son las dispuestas y van con camiones a lugares ilegales y no a Cerro Patacón para evitar el pago por su disposición.

Se han impuesto multas de hasta 2 mil dólares para tratar de contrarrestar estas malas prácticas, pero parece no ser suficiente, sobre todo en el Este y Norte del país.

La solución a corto plazo para esta problemática es crear centros de transferencia de desechos, para ellos, se están analizando junto con el Municipio de Panamá los terrenos para desarrollar este proyecto.