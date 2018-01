Los beneficios del cannabis medicinal en Panamá

Marie Millard, es madre de una niña, quien ha sufrido durante años de epilepsia y luego de probar cuatro medicamentos distintos, encontró un remedio que le permite a su hija llevar una vida bastante estable desde hace dos años.

"Tenemos padres que llevan probando más de 6 medicamentos en sus hijos que le dan más de 400 convulsiones al día. Imagínate como padre tener que ver a tu hijo que se despierta y convulsiona, come y convulsiona, lo volteas a ver y convulsiona, y las imágenes son bastante fuertes", explicó.

Millard siente que hay mucha desinformación y dudas sobre el uso del cannabis, que va más allá del consumo de la llamada marihuana como recreación.

"Para este papá que ha probado cantidad de medicamentos, no haya logrado el control y sepa que el cannabis es su opción no lo puede obtener solamente porque aquí no es legal, es una tristeza" aseveró Millard.

Por su parte, la doctora en medicina alternativa, Ericka Stall, de la Fundación Luces, señala que como uso medicinal no tiene nada que ver con lo recreacional, que se utiliza en bares o discotecas.

En la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional se lleva a cabo el proceso de consultas para el anteproyecto de ley que establece el uso medicinal del cannabis.

El presidente de la comisión, el diputado José Luis Castillo, expresó que se busca con esta norma legalizar el uso del cannabis, exclusivamente para aplicación medicinal y en su forma líquida, que es un compuesto que se ha detectado en esa planta y que trae dos elementos que contienen las propiedades curativas.

Se espera la mayor participación y consulta ciudadana posible y de expertos para poder avanzar en la discusión de esa iniciativa legislativa.