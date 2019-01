Relacionados Los supermercados panameños tienen seis meses para dejar de ofrecer bolsas plásticas

En la ley, que comenzará a regir en julio del año en curso, son varios los actores que deben entrar para crear conciencia del daño al ambiente que produce este tipo de material.

Al Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), según la ley, le corresponde hacer campañas de difusión y concienciación nacional sobre el uso racional de material no degradable o no bideogradable y a la Acodeco verificar que los comercios no lo utilicen.

"Tendrán que ser sustituidas por el uso de bolsas reutilizables, que pueden ser de lona, tela y otras que son de otro tipo de plástico, que las venden en el supermercado, o utilizar cajas", detalló la diputada suplente y ambientalista, Alida Spadafora, a TVN Noticias.

La normativa que prohíbe el uso de bolsas plásticas por el alto grado de contaminación al medioambiente fue sancionada el 19 de enero de 2018.

A pocos meses de su aplicación, lo importante es reiterar el daño al entorno que ocasiona el uso de estos productos.

"Son millones y millones de bolsas por minuto que se están utilizando y que son residuos casi a los segundos, algunas veces nos dan una empanada o una pasta de diente e inmediatamente, pa... a la basura. También estas bolsas, muchas, van a dar a los ríos", expresó Spadafora.

La ley no será aplicada cuando se tenga que utilizar para alimentos e insumos húmedos elaborados o preelaborados.