Ever Alot, el buque con mayor capacidad de carga construido en el mundo y el primero en romper la marca de 24.000 TEUs se sumó al Registro de Buques de Panamá, que ya cuenta con 18 de los 20 portacontenedores más grandes del mundo, en relación a los Teus.

Este gigantesco buque, cuenta con 400 metros de eslora (longitud) 61,5 metros de manga (ancho), aproximadamente del tamaño de tres campos y medio de fútbol y tiene un calado de 17 metros.

Además, incorpora un sistema de tratamiento de gases para cumplir con los límites de emisiones de gases contaminantes, así como equipos de ahorro de energía y un diseño de proa sin bulbo con la intención de reducir el consumo de combustible.

El Ever Alot superó al Ever Ace como el buque portacontenedores más grande del mundo cuando fue botado a fines del mes de junio pasado, sus demás hermanos Ever Act, Ever Aim y Ever Alp, tienen una capacidad ligeramente menor de 23,992 TEUs, pertenecen a la Clase “A” de Evergreen, que navegan principalmente entre Europa y Oriente.

Todas estas naves se encuentran registradas con Panamá, lo que evidencia la solidez y preferencia de los armadores por el Registro panameño, que es administrado a través de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Panamá ofrece beneficios a sus clientes, como la renovación del acuerdo entre el gobierno de la República de Panamá y el gobierno de la República Popular de China sobre Transporte Marítimo, el cual ofrece importantes ventajas a los buques de bandera panameña, entre ellos: el paso expedito y descuentos al ingresar en puertos de la Republica China.

Adicionalmente, el Registro ofrece un atractivo programa de incentivos para impulsar una industria más verde y una flota mundial más joven. Sumado a su red consular de 53 oficinas, donde se brindan servicios navieros, tales como el registro de naves, registro de hipotecas y por supuesto, todas las certificaciones de la gente de mar.

Todo esto, a través de 4 oficinas auxiliares de Registro dedicadas a la documentación de la Gente de Mar y 14 oficinas técnicas internacionales ubicadas estratégicamente alrededor del mundo, para respaldar a los más de 350 mil marinos que navegan a bordo de las más de 8 mil 500 naves registradas bajo el pabellón nacional.