Más de 15 mil colombianos podrán votar en Panamá en elecciones presidenciales

El proceso de votación en el exterior inició el pasado lunes 21 y culminará este domingo 27 de mayo.

La Embajada y Consulado de Colombia informó que las mesas de votación serán trasladadas mañana al Hotel Plaza Paitilla Inn, ubicado en Paitilla, al tener en cuenta la cantidad de colombianos inscritos para sufragar.

"Esta medida fue adoptada para varios consulados que, como éste, tienen un potencial electoral superior a 10 mil personas", indican en un comunicado.

Los ciudadanos colombianos inscritos para votar en el Consulado podrán hacerlo hasta este sábado 26 de mayo a las 4:00 p.m.

"Es importante precisar que si bien el domingo el consulado no estará abierto, esto no quiere decir que usted no vaya a poder ejercer su derecho al voto", reiteran.

Recuerdan que es "indispensable presentar su cédula de ciudadanía".

Recomiendan a las personas que tengan previsto sufragar este domingo ingresar al sitio web https://consulta.infovotantes.co/#/consultavotacion para consultar su puesto de votación.

También hay centros habilitados en las provincias de Chiriquí y Colón.

En Chiriquí, el centro de votación se encontrará en el Hotel Ciudad de David, Calle D Norte, Avenida Segunda Este y en Colón, será en el Restaurante San Ángel, Centro Comercial Plaza Millenium, 2 piso.

Más de 819 mil colombianos que viven fuera de su país podrán votar en estas elecciones, las primeras presidenciales desde los acuerdos de paz de 2016 entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC.