'No he cometido delito', grita el diputado Ayala y arremete contra TVN Noticias

El diputado Roberto Ayala, a su regreso al hemiciclo de la Asamblea Nacional (AN) justificó el "camarón legislativo" que incluyó en el proyecto de Ley 53, para dejar sin efecto un contrato entre la empresa PSA Panamá International Terminal y el Estado.

Hizo uso de la palabra para decir que no ha cometido ningún delito al incluir el polémico artículo, a la vez que arremetió contra TVN Noticias.

“ Yo no he cometido ningún delito y que oiga bien TVN que me ha hecho una persecución en mi residencia, buscándome como si fuera un narcotraficante…” expresó el parlamentario.

Esto último, debido a su falta de pronunciamiento ante los medios de comunicación, por lo que un equipo de TVN Noticias se trasladó hasta el distrito de La Chorrera para tratar de obtener su versión.

En tanto, los que opinaron fueron varios ciudadanos molestos por esta acción y quienes exigieron al diputado que presente las propuestas siguiendo las normas.

Agregó Ayala en el hemiciclo que "no ha robado ni ha matado y que tampoco ha recibido donaciones de Odebrecht”.

Con la introducción de este “camarón”, se derogó el contrato suscrito a través de la Ley 2 de 10 de febrero de 2015.

Sostuvo que lo contratado entre ambas partes está plagado de arbitrariedades.

Invitó tanto a diputados, como al resto de la población a leer el contrato entre el Estado y la empresa PSA.