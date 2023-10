Inicia primer debate del proyecto de consulta popular sobre contrato minero

Ciudad de Panamá, Panamá/La discusión en primer debate del proyecto de ley referente a la consulta popular para la derogación de la Ley 406 del 20 de octubre de 2023 que aprueba el contrato de concesión minera celebrado entre el Estado y la sociedad Minera Panamá, S.A. en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional. inició alrededor de las 10:45 mañana de este martes 31 de octubre.

Esto luego de que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció el pasado 29 de octubre sobre la presentación de un proyecto de ley de moratoria minera para la realización de una consulta popular para la derogación de la Ley 406 del contrato minero, mismo que fue presentado este lunes ante el pleno de la Asamblea por el ministro de Gobierno, Roger Tejada.

En un comienzo, el ministro Tejada realizó su intervención para sustentar este proyecto de ley en donde indicó que "Esta propuesta no es ilegal. No es incorrecta. Y su voto en contra podría ser altamente cuestionado por los ciudadanos de la República de Panamá".

Cerca de las 11:02 a.m., los magistrados del Tribunal Electoral (TE) asistieron a esta discusión luego de ser citados por los diputados de la comisión para emitir sus opiniones con respecto a esta consulta popular.

Una vez que culminó la sustentación del ministro Tejada, el magistrado presidente del TE, Alfredo Juncá, brindó unas palabras introductorias indicando que dos cosas eran muy importantes a recalcar y que era su opinión como presidente y del pleno del TE.

“No importa lo que yo piense en este momento, inclusive no importa lo que piensen ustedes señores diputados, importa lo que piensan esas personas que están allá afuera que durante mucho tiempo nos han mantenido con el país en vilo. Todos nosotros como servidores públicos de la nación nos debemos a la gente. Nosotros debemos escuchar la voz del pueblo”, expresó.

Añadió que la entidad se mantiene en su posición la cual fue emitida por medio de un comunicado el lunes 30 de octubre.

“Para que un acto de este tipo se de reúnan ciertas condiciones. En primer lugar, constitucional y legalmente no existe la figura de la consulta que se está proponiendo. La única manera para que el TE, sin transgredir, nuestro ordenamiento jurídico pueda entrar a hacer algo es que una ley así le dé la obligación de realizar este tipo de consulta. Lo que ustedes vayan a aprobar, al menos técnicamente debe ser viable porque es una de las dos condiciones que deben reunirse para que un evento de este tipo sea éxito”, destacó.

De acuerdo con Juncá, un evento de esta naturaleza requiere de una organización a nivel nacional, misma que dada las condiciones en las que se encuentra el país, no se puede llevar adelante y que, no importa cuántas leyes se aprueben, no van a poder llevarlo adelante en la práctica por las mismas.

TVN Noticias pudo acceder al documento de este proyecto de ley presentado por el ministro Tejada el cual indica que "Para los efectos del referendum, la ciudadanía contestará la siguiente pregunta":

¿Debe el Estado terminar el contrato de concesión minera con la empresa Minera Panamá, S.A. y derogarse la Ley 406 del 20 de octubre de 2023? SÍ O NO — Posible pregunta para el referéndum del 17 de diciembre de 2023.

El proyecto de ley se titula: Que convoca a una consulta popular para adoptar una decisión sobre la terminación o no del contrato de concesión minera entre el Estado y la empresa Minera Panamá, S.A. para operar la Mina de Cobre Panamá, aprobado mediante la Ley 406 de 2023.

En su primer artículo se establece que "Se ordena al Tribunal Electoral que someta a referéndum nacional la decisión sobre la terminación o no del contrato".

Con información de María De Gracia