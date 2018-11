‘Hay muchos conflictos de intereses’ con el presupuesto del Estado: Ana Matilde Gómez

A pesar de que se quiso interpretar este proyecto de ley como un “camarón legislativo”, al permitir que las federaciones deportivas tuvieran una excepción de la Ley de Contrataciones Públicas y que se rigieran por sus respectivos reglamentos o manuales de juntas directivas; no puede interpretarse como un “camarón”, ya que fue debatido, señaló Gómez.

El Órgano Ejecutivo, está contra el tiempo para poder desarrollar sus obras, por lo que vetar el proyecto de ley aprobado, sería generar atrasos. Lo cuestionable es, la acción de los diputados que introdujeron estos artículos a favor de las federaciones deportivas.

“Los diputados tienen que salir de las ligas deportivas, porque la política no se tiene que convertir en espacios deportivos, donde son vistos como clientes. El sistema político no puede invadir el general, hay que procurar políticas públicas, puede fiscalizar y conocer las necesidades de su población, pero no puede ser el que les dé la cara a la comunidad y también el gestor de fondos”, consideró la diputada independiente.

Gómez es consciente que “si no hay rendición de cuentas puede haber corrupción”, por lo que “la Asamblea puede volver a arrodillar al Ejecutivo por los tiempos”.

“Hay que entender que los partidos políticos no nos van a dar respuestas diferentes, tienen que recomponerse y renovarse de ellos mismos, porque dentro de los partidos hay gente buena y definitivamente hay que tener otras alternativas”.

Este presupuesto es por el orden de los 23 mil 669 millones de dólares. El Órgano Ejecutivo incluyó 350 millones de dólares adicionales que se dio gracias a la modificación de la Ley de 2018 de responsabilidad fiscal, que aumentó de 1.5% a 2.0% el tope del déficit fiscal.