La ministra consejera Eyra Ruiz, reiteró que la reunión que sostuvo el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre con los empresarios, se dio por la gran preocupación que existe en este sector debido al ausentismo que causa estar en contacto o infectado.

En tanto, dijo que se analizan medidas para hacer teletrabajo en la medida de lo que puedan los que están en casa, para no parar la dinámica laboral que se da dentro de las empresas, además de la preocupación de las pruebas en casa, porque algunas puedan ser falsificadas o no se apeguen a la verdad.

Ruiz indicó que se evalúa junto a los expertos y los ministerios de Trabajo y Comercio, los aforos, teletrabajo y otros temas, por lo que se debe esperar lo que queda de esta semana para conocer cuáles son las propuestas finales.

La ministra señaló que los protocolos indican que la prueba se realice entre cuatro y cinco días después, mientras tanto, usar mascarillas, comer distanciado, porque no puede darse el caos de que todo el mundo se vaya para su casa, dado que si se siguen las medidas de bioseguridad, uso de mascarillas, es probable que la persona no esté contagiado.

Agregó que el protocolo también establece que las personas que están contagiadas deben permanecer 10 días en aislamiento, porque estarán dentro del sistema que registra este periodo.

En cuanto a la compra de un millón de pruebas de hisopados, la ministra consejera indicó que Panamá debe ir por delante y todavía faltan al menos tres semanas de altos contagios de COVID-19 en esta cuarta ola.

Sostuvo que la demanda de hisopados en Panamá ha sido grande y se observa en las grandes filas.

Explicó que la compra es en conjunto entre la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud.

Instó a la población de no abusar, porque las pruebas son para personas que son contactos y tienen síntomas, porque hay casos de personas que desean ir a una fiesta y acuden a hacerse hisopados.

"Aquí tenemos nosotros que utilizar los recursos adecuadamente para aquellas personas que en verdad lo necesitan", argumentó.

Hizo el llamado a que se cumplan las medidas de bioseguridad como uso de mascarillas y caretas.

Aunque al día de hoy no hay medidas de restricciones, dijo que eso no quiere decir que en el futuro no pueda haber, dado que todavía se siguen produciendo casos en la cuarta ola y no se puede pensar que la variante sea tan inocua.

Sobre el tema de precios de hisopados en la privada dijo que es libre oferta y demanda, pero el control lo tienen en el sector público.

En cuanto al supuesto cobro por hisopados en instancias de salud pública, la ministra dijo que se solicitó una investigación porque ese no es el método del gobierno.

En tanto, la fecha del retorno a clases presenciales se mantiene, por lo que la ministra consejera dijo que no se puede postergar más, e invitó a toda la población educativa a vacunarse.