Para construir una estación de combustible en Villa Lucre se requiere un cambio de zonificación

La posible construcción de una estación de combustible y plaza comercial en un globo de terreno en Villa Lucre, se ha convertido en la manzana de la discordia para los residentes, que aseguran que al comprar las casas se les vendió la idea de que en el lugar se construiría un parque ecológico público.

El ingeniero municipal de San Miguelito, Edgar Espinoza afirmó en Noticias AM que, al revisar los planos del sitio, el mismo tiene un código RE (residencial especial o barriada), pero no consta ningún documento que es un área de parque o de uso público, además, aclaró que ese globo de terreno no ha sido traspasado al Municipio para que sea un área de uso público, y que el terreno aún es área privada que pertenece a la empresa promotora.

Vea también: En Villa Lucre se oponen a cambio de zonificación

Espinoza indicó que existe un expediente por deslaves de un cerro del área, el cual ha quedado a reconsideración de la empresa, pero no han realizado mejoras para la comunidad en cuanto a esos deslaves.

“En cuanto al acercamiento con la comunidad, el alcalde está muy preocupado y me ha dicho que él defiende la posición de la comunidad de su parque ecológico porque se merecen su área verde. El único acercamiento que hemos hecho ha sido cuando se hizo la consulta ciudadana para el proyecto de la gasolinera donde la empresa explicó el proyecto”, manifestó.

El ingeniero continuó diciendo que pronto volverán a la barriada a ver el tema de los deslaves. También aseguró que en el sitio no se ha hecho cambio de zonificación, aunque sí existe una solicitud de cambio de RE a un C2, que es un comercio de alta densidad o sea una estación de combustible, pero no se ha hecho la aprobación.

Detalló que el código RE no permite la construcción de gasolinera o edificios con más de tres losas. Agregó que el área verde de cada barriada está relacionado al tamaño de la misma, en el caso de Villa Lucre, tienen derecho a un 10 % de áreas verdes.

Explicó que de cambiar el código de zonificación a C2 le permite a la empresa la construcción de la estación de combustible y el desarrollo de tiendas de conveniencias que fue lo que presentó la promotora.

“Nosotros lo estamos analizando desde que hicimos la consulta ciudadana desde que vimos la reacción de la comunidad y la comunidad tiene derecho a exigir y tenemos que escucharla, por eso no nos hemos pronunciado en ningún fallo de cambio de zonificación en esta zona”, dijo Espinoza, asegurando que el sentir y pensar de la comunidad es muy importante por lo que debe ser evaluada antes de hacer cualquier cambio.

Concluyó diciendo que Villa Lucre tiene sus áreas verdes, pero aún no han analizado si tiene la cantidad de áreas verdes con las que debe contar.