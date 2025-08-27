Fiscalía Anticorrupción continúa investigaciones por presuntas irregularidades en créditos fiscales.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público realizó el martes 26 de agosto diligencias en el marco de investigaciones sobre presuntas falsificaciones en resoluciones de créditos fiscales, correspondientes a denuncias interpuestas en 2021.

Según informó la entidad, estas actuaciones permitieron recabar elementos relacionados con al menos cinco carpetillas que guardan vínculo con el delito contra la fe pública. Las pesquisas apuntan a que, mediante una empresa, se habría otorgado una resolución de créditos fiscales a favor de una firma, alegando supuestas compras e instalaciones de equipos fiscales.

Posteriormente, esos créditos habrían sido cedidos a una segunda empresa, la cual los vendió a una tercera compañía. Esta última habría utilizado los créditos fiscales en su propio beneficio.

El Ministerio Público no descarta que en el desarrollo de la investigación surjan posibles responsabilidades de funcionarios o particulares que pudieran estar involucrados en estos hechos.