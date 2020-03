Relacionados Analizan que la cédula sirva a personas sin recursos para adquirir alimentos y medicamentos

Según Saucedo, se han tocado temas sensitivos con las importaciones alimentarias para abastecer al país mediante un conjunto de procesos que impulsen una salida rápida en puertos y puntos de ingreso.

Se han diseñado estrategias para agilizar en tiempo récord, la instancia en los puertos de carga alimentaria, igualmente; se ha contemplado los pagos de forma ACH, por servicios y documentación temporal, así como la pre-aprobación de contenedores de alimentos (Panamá Solidario).

Además, se contempla realizar inspecciones a los contenedores con un tiempo que no exceda los 5 minutos en contenedores de bajo riesgo, ágil verificación que sustente que la documentación concuerda con las notificaciones, dinámica apertura de contenedores en donde se verifique para su liberación automática que no tengan nada extraño y la no inspección minuciosa a alimentos denominados como nivel de bajo riesgo.