Según explicó Ana Reyes Serrano, presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras, las personas temen que por estar expuestas a un posible contagio del COVID-19, puedan llevar el virus a otros lugares fuera del hospital.

Es tan grave la situación, que algunas han sido bajadas de buses ante el temor.

Reyes Serrano dijo que no descartan pedir la oportunidad de trabajar en ropa particular y así pasar desapercibidas ante las personas y no se maltratadas.

EL epidemiólogo Xavier Sáez-Llorens dejó claro que mediante la ropa no se transmite el COVID-19, sino por contacto con las manos o superficies contaminadas.