Según la entidad, toda persona extranjera en el territorio nacional, podrá utilizar para su salida el último número de su pasaporte expedido por su respectivo país.

La medida incluye a toda persona extranjera con residencia panameña o no, resaltó el SNM en un comunicado.

Las autoridades detallaron en la conferencia de este domingo 22 de marzo, que en el caso de que se decrete una cuarentena total, las personas tendrán dos horas para estar en circulación, desde media hora antes y hasta media hora después (panameños y extranjeros).

En caso que, por ejemplo, su cédula o pasaporte termine en 8, significa que podrá salir a las 7:30 a.m. para hacer su compra a las 8:00 a.m. y podrá llegar a su casa a las 8:30 a.m., tiempo en que las autoridades no le aplicarían sanciones.

De esta manera, según el último dígito de tu número de cédula, así serían las horas de salida:

7- 7:00 a.m. (6:30 a.m.-8:30 a.m.)

8- 8:00 a.m. (7:30 a.m.-9:30 a.m.)

9- 9:00 a.m. (8:30 a.m.-10:30 a.m.)

0- 10:00 a.m. (9:30 a.m.-11:30 a.m.)

1- 1:00 p.m. (12:30 p.m.-2:30 p.m.)

2- 2:00 p.m. (1:30 p.m.-3:30 pm.)

3- 3:00 p.m. (2:30 p.m.-4:30 p.m.)

4- 4:00 p.m. (3:30 p.m.-5:30 p.m.)

5- 5:00 p.m. (4:30 p.m.-6:30 p.m.)

6- 6:00 p.m. (5:30 p.m.-7:30 p.m.)

Todos los adultos mayores de 60 años, sin importar su número de cédula podrán ir a realizar sus compras entre las 11:00 am y la 1:00 pm.