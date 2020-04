¡Vencimos este virus! ¡Sí se puede!, la frase del médico panameño que derrotó al COVID-19

En sus redes sociales este médico alergólogo mostró el momento en que el doctor Julio Sandoval, quien es parte del comité de especialistas que asesora al Ministerio de Salud (Minsa) para combatir esta pandemia, le daba la salida de la instalación medica para que se retirada a su hogar.

“ Gracias a Dios, a mi familia, a las bendiciones que me enviaron todos y especialmente gracias a todo el personal de salud que me ayudo y me llevo de la mano para salir adelante en esta dura batalla”, expresó el doctor Saturno.

Ahora el doctor se mantendrá en observación domiciliaria para cumplir con más del proceso de recuperación.

En el último informe del Minsa se contabilizaban 14 recuperados de los 2,100 confirmados de COVID-19 en Panamá.