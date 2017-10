“No se ha hecho en un año lo necesario para poner ante la opinión pública lo que pasó en la Universidad de Panamá”, aseguró el profesor universitario Miguel Antonio Bernal al advertir que todavía colaboradores del exrector Gustavo García De Paredes continuan en cargos, supuestamente haciendo de las suyas.

“Muchos de ellos siguen dando clases y haciendo negocios como hacían antes. No les han hecho nada, no los han investigado. Yo no creo que García De Paredes actuó solo, yo no me ciego”, acotó.

Las palabras del profesor Bernal son en respuesta al informe de un año de gestión del nuevo rector Eduardo Flores, quien asegura, sigue investigando supuestas situaciones irregulares en la Universidad de Panamá.

“Nosotros hemos hecho más de 76 diligencias, sobre todo auditorías internas. El Ministerio Público, la Contraloría y el Tribunal de Cuentas nos han solicitado informaciones, nos han solicitado inspecciones oculares. Estamos suministrando toda la información”, manifestó Flores.

El profesor universitario Rolando Gordón advierte que no es tan sencillo avanzar con las investigaciones como muchos quisieran.

“Hay muchos casos y hay que resolverlos. Pero ya no depende de las autoridades de la universidad, sino de la justicia”, apuntó Gordón.

Eduardo Flores está a cargo de la Rectoría desde la salida del anterior rector Gustavo García De Paredes, quien está vinculado a un caso por presunta corrupción, que lo mantiene con arresto domiciliario.