'La corrupción', un enemigo para la reactivación económica y la inversión extranjera

La estrategia para la recuperación económica parece ser uno de los grandes retos para el Gobierno Nacional y es que a más de un año de pandemia aún no logran trazar una hoja de ruta concreta para levantar la economía y recuperar el terreno perdido en este sector.

El economista Felipe Argote insiste en que no puede haber una buena táctica si no hay una buena estrategia, la cual no existe porque no hay planificación.

Vea también: Millonaria propuesta empresarial busca la generación de más de 200 mil empleos

Señaló que el objetivo debe ser establecer una estrategia de país a largo plazo sobre la base en la que se van a poner las tácticas.

“Entiendo la desesperación del sector privado. Aquel que ha perdido sus empresas, aquel que está viendo como el patrimonio construido por sus padres y abuelos se le va entre las manos está desesperado porque el Estado intervenga”, sostuvo Argote.

Vea también: Sector privado presenta al Ejecutivo 47 propuestas para reactivación e inversión

El economista resalto que, “lo bueno del documento presentado por la empresa privada es que despertó, se subió a la mesa y dijo bueno qué vamos a hacer con este país y ahora se puede crear una dinámica”.

Agregó que se debe hacer una estrategia, aconsejando que se revisen todos los planes presentados por diferentes personas y sectores y sobre esa base tomar medidas.

Argote manifestó que el problema de la corrupción es un enemigo para atraer inversión extranjera, indicando que la inversión vendrá si no hay corrupción, si hay una sensación de que las leyes son estables, de que el país va hacia adelante con lo que tenemos, y lo que tenemos ahora mismo es la construcción.

Destacó que la economía de Panamá cayó un 20% debido al mal manejo del modelo neoliberal que todo el mundo dejó de usar en el 2008. “Con ese esquema estamos muy mal si no cambiamos el rumbo, y si lo que hacemos es poner exoneraciones y exoneraciones lo que vamos a terminar es creando empresas zombis porque tenemos que tener la industria nacional”, señaló Argote.

Sostuvo que la ciudad no tiene que estar llena de humo para creer que podemos desarrollarnos cuando tenemos una gran ventaja en la logística, las finanzas y la construcción, pero hay que discutir estrategias.