Este martes 19 de diciembre de 2017 estuvo cargado de información. Aquí te compartimos algunas de las noticias más importantes y que no debes dejar de leer antes de dormir.

1. PRD rechazará designaciones de Moore y Tovar a la Corte Suprema

El Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) y los diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) anunciaron que rechazarán las designaciones de Zuleyka Moore y Ana Lucrecia Tovar de Zarak, como magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

2. Selección de Panamá y Román destacan en premios de Concacaf

La selección de Panamá y el experimentado defensa nacional Román Torres destacan en la entrega de Premios de la Confederación del Norte, Centroamerica y del Caribe de Fútbol (Concacaf).

3. Capturan a supuesto implicado en muerte de niña en La Chorrera

La Policía Nacional capturó a un hombre, señalado como el presunto autor del homicidio de una niña de seis años, que se encontraba desaparecida en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

4. Denuncian atrasos en entrega de informes clave por parte de Contraloría

La Fiscalía de Cuentas no ha iniciado investigaciones en los casos de New Business y Odebrecht, porque no ha recibido las auditorías de la Contraloría. Ello a pesar que en la jurisdicción penal ya se han dado acuerdos de colaboración eficaz.

5. Muere Bob Givens, el creador de Bugs Bunny

Robert ‘Bob’ Givens, el autor del primer diseño de Bugs Bunny, el conejo más popular de Warner Bros, murió el pasado 14 de diciembre a los 99 años en Los Ángeles, según ha informado su hija en su página de Facebook.

