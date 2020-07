Este viernes 24 de julio de 2020 estuvo cargado de información y aquí te compartimos algunas de las noticias más importantes, y que no debes dejar de leer antes de dormir.

1. Nuevos contagios por COVID-19 en Panamá repuntan a 1,176 y se registran 34 decesos en las últimas horas

Luego de varios días de marcar menos de 1,000 nuevos casos, Panamá repuntó la cifra de nuevos contagios, con 1,176 detectados en las últimas 24 horas.

(Noticia completa aquí)

2. Confirman detención provisional al supuesto involucrado en el homicidio de 7 jóvenes en Colón

Este viernes 24 de julio se conoció que se mantiene la detención provisional del joven de 18 años imputado por homicidio, femicidio, robó y secuestro de 7 jóvenes en un búnker ubicado en el sector de Espinar provincia de Colón.

(Noticia completa aquí)

3. ¿Es la brecha digital el talón de Aquiles de las clases a distancia en Panamá?

El no contar con un servicio de internet residencial, no tener dinero para comprar tarjetas a sus celulares y el no contar con los propios implementos tecnológicos como computadoras u otros dispositivos móviles.

(Noticia completa aquí)

4. Manuel Castillero, diputado del Parlacen, rechaza pretensión de juramentar a hermanos Martinelli Linares

Manuel Castillero, diputado por Panamá en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), envió una carta a Nadia De León Torres, presidenta de la Junta Directiva de esta entidad, para hacer constar su “más energético rechazo a la pretensión de concretar por la vía de la Excepcionalidad el acto cuya formalidad exigida por la ley, no se completó en su momento”. Esto, relacionado a la intención de juramentar a los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, ambos diputados suplentes de dicho ente.

(Noticia completa aquí)

5. Panamá busca garantizar el acceso a futura vacuna contra la COVID-19

Panamá busca garantizar el acceso a la futura vacuna contra la COVID-19. TVN Noticias conversó en exclusiva con el Jefe de la Unidad de Inmunización Integral de la Familia de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y nos cuenta ¿Cuáles han sido los avances? y ¿Para cuándo podríamos tener acceso a la esperada vacuna?

(Noticia completa aquí)