Lo que debes saber sobre la próxima audiencia en el caso Odebrecht

En esta audiencia, la Fiscalía debe explicar cómo fue que la información que brindó el acusado ayudó en el avance de las investigaciones, permitiendo vincular a otras personas, empresas o cuentas bancarias.

La homologación significa que el juez décimosegundo debe decidir en la audiencia si aprueba o da validez al acuerdo.

“El juez tiene que tener conocimiento pleno de todo lo que significa la colaboración eficaz. Va a preguntar a la persona que va a colaborar si lo hizo voluntariamente, si conoce las consecuencias de su colaboración. Todo eso lo tiene que validar un juez”, declaró Raúl Olmos, abogado y consultor del Sistema Penal.

“El fiscal debe tener la seguridad de que es lo que se compromete esa persona con el Ministerio Público a decir en el juicio”, apuntó Armando Fuentes, abogado del excandidato presidencial José Domingo Arias.

Los acuerdos son confidenciales y se hacen de conocimiento público ante el juez. La Fiscalía ha suscrito siete acuerdos de colaboración eficaz en el caso Odebrecht. Se espera que uno de los directivos de Odebrecht brinde su testimonio a través de una videoconferencia.

“La petición de llamamiento a juicio queda suspendida hasta que se corrobore toda la información valiosa que dio en la investigación. Si se corrobora, se genera el archivo con respecto a esta persona”, detalló Olmos.

La rebaja de pena es otro beneficio que establece la ley en el acuerdo de colaboración. En caso que la información no ayude en el avance de la investigación, el beneficio será revocado y el involucrado podría ir a juicio.

Fuentes está confiado en que el nombre del exministro no saldrá a relucir en esa audiencia. “Nosotros no tenemos ninguna duda que contra José Domingo Arias, esa persona no tiene nada que decir”, dijo.

“Todo panameño y panameña tiene derecho a conocer que ocurrió en esa investigación. El interés del Ministerio Público es llevarlo hasta lo último”, resaltó la procuradora Kenia Porcell.

Hasta el momento, se desconoce cuántos de los siete acuerdos de colaboración serán presentados ante el juez en la audiencia.

El Órgano Judicial pidió apoyo técnico a la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), para la transmisión de la audiencia en audio y video.