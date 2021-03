La delación premiada se ha convertido en una 'herramienta para continuar con la corrupción'

Tres años después de que Panamá llegara a un acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht, que se comprometió a pagar 220 millones de dólares, ha sido multada por incumplimiento en los términos de pago, sin embargo, la constructora sigue participando de proyectos en el país. ¿Ha funcionado la ley Delación Premiada?

El exdiputado José Antonio Domínguez manifestó que esta herramienta funciona en todos los países donde la justicia se aplica de forma correcta y da frutos en la lucha contra la corrupción, pero en Panamá se ha convertido en una herramienta para continuar con la corrupción.

Recordó que durante la discusión que se tuvo con el Ministerio Público en el pleno de la Asamblea se dejó claro que el acuerdo de delación premiada solo era válido si dicha delación era completa, de lo contrario, el acuerdo se caía, pero en Panamá no se cayó.

Resaltó que luego de la delación hecha por Odebrecht, el país se ha enterado de muchas cosas a través de las instancias legales de otras naciones.

“Una empresa que demostró haber hecho actos de corrupción en el nivel más alto en nuestro país ahora nos dice cuándo, cómo y quién va a pagar la multa que se les aplicó. Yo considero que los funcionarios que hoy están, no solo en el sistema Judicial, sino en los órganos del Estado que tienen que ver con esto deben ser investigados cuando salen de su cargo”, señaló.

El exdiputado fue enfático en decir que aquí se permitió que no se procesaran a quienes habían hecho las delaciones que no fueron completas, entonces, hay que traerlos de vuelta y juzgarlos.

“Aquí hay panameños que están comiendo tierra porque no tienen trabajo, pero estas empresas que se les probó el acto de corrupción se les da todo en bandeja de plata. ¿Cuál es el mensaje que enviamos al pueblo? No actúes de forma correcta porque si actúas de forma correcta te va a caer la ley, para que no te caiga la ley tienes que ser corrupto esa es la forma en la que estamos trabajando”, aseveró Domínguez.

Domínguez aseguró que es necesario cambiar la constitución para acabar con estas situaciones, porque los funcionarios concentran mucho poder.

Concluyó diciendo que en este país existen personas capacitadas para llevar adelante las obras, por lo que el gobierno debe promover a los empresarios panameños para ejecutar las obras y eso ayudará que el dinero se quede en el país y sirva para generar empleos a los panameños.