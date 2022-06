Un incremento del 7% de la demanda de usuarios ha reportado el Metro de Panamá, en lo que va del mes de junio, producto del incremento del combustible, explicó Luis Carlos Díaz, director del Metro de Panamá.

Díaz añadió que esta demanda se sitúa en alrededor de 323,000 usuarios en los días laborables, en comparación con el mes mayo en el que se registraban unos 300,000.

De acuerdo con Díaz, hasta hace poco, previendo este incremento, se pasó a cambiar el inicio del horario comercial de 5:00 a.m. a 4:30 a.m. e igualmente, se puso en marcha el intercambiador de Tocumen, para ayudar a la movilidad en el área este, reflejándose el aumento en sus cifras.

Manifestó que todas las semanas, se mantienen en una mesa técnica con un equipo de la empresa MiBus, para evaluar los incrementos en la demanda e identificar las horas de mayor movilidad.

“Con la apertura de media hora adicional del servicio en la mañana estamos moviendo en el Metro de Panamá, unos 2,000 usuarios”, recalcó.

Dijo que se mantendrán monitoreando la demanda a lo largo de los días y horas para evaluar no solo la posibilidad de incrementar el horario, sino también, de aumentar la cantidad de trenes en circulación.

Díaz indicó que el reglamento del viajero permite que usuarios con bicicletas y scooter se puedan movilizar en el metro, pero se les recomienda que no sea en horarios de menor demanda; de 8:00 a.m., y entre 4:00 p.m. a 6:00 p.m. no se podrían movilizar.

Enfatizó que este transporte trabaja al 100% de su carga con las debidas medidas de bioseguridad, mientras que los vagones van en promedio a un 77% de capacidad. Sobre los espacios para estacionamientos, Díaz destacó que están en un nuevo proyecto de ampliación de la Línea Uno hacia Villa Zaita, donde se construyen unos espacios de estacionamientos (600) y la Línea 3.

Agregó que producto del alza del combustible se han visto impactados en la facturación eléctrica con un incremento de 30,000 dólares durante el último mes.