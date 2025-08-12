Desarticulan red dedicada al blanqueo de capitales y fraude bancario en Chiriquí

Las acciones de esta red se extendían a las provincias de Panamá, Bocas del Toro y Chiriquí, desde donde, según las autoridades, se coordinaban y ejecutaban las maniobras ilícitas.

Chiriquí/En una operación conjunta llevada a cabo por los elementos de seguridad del Ministerio Público, a través de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), específicamente la sección de Blanqueo de Capitales, se logró la desarticulación de una red criminal dedicada a delitos financieros que operaba en varias provincias del país.

El operativo resultó en la aprehensión de al menos seis ciudadanos presuntamente vinculados a una estructura delictiva que habría defraudado a una entidad bancaria en la provincia de Chiriquí por un monto que supera los $2.5 millones de balboas.

Según las investigaciones, los implicados gestionaban el desembolso de préstamos mediante la presentación de información falsa, principalmente relacionada con propiedades ofrecidas como garantías. Estas propiedades eran presentadas con valores abultados, lo que permitía la aprobación de préstamos por montos elevados, basados en avalúos fraudulentos.

Las acciones de esta red se extendían a las provincias de Panamá, Bocas del Toro y Chiriquí, desde donde, según las autoridades, se coordinaban y ejecutaban las maniobras ilícitas.

Los detenidos serán presentados en las próximas horas ante jueces de control de garantías, donde se les imputarán cargos relacionados con blanqueo de capitales, fraude bancario y uso de documentos falsos.

