Director de la Policía no sabía sobre armas en La Joyita y se muestra como la 'solución al problema'

La pregunta de la periodista fue: El Ministro de seguridad desconocía de las armas que había en el penal. ¿Usted tenía conocimiento de las armas que se encontraron?

Ante este cuestionamiento Miranda no dio una respuesta directa y se limitó a hablar de las requisas que han realizado en los últimos días y donde se han dado decomisos de armas de fuego y sustancias ilícitas. Además, tocó el tema del informe que fue solicitado por el presidente Laurentino Cortizo por la masacre en La Joyita del pasado 17 de diciembre.

“ Nosotros tenemos como cultura dentro de la institución de que cada actuación que realizamos se elabora un informe y un reporte (…) el Sr. Presidente ha dado instrucciones para que se haga una investigación. Eso es lo que está ahorita mismo en ejecución. Hay un plazo para la entrega y estamos contribuyendo para que al final se obtengan los resultados que la sociedad merece y está exigiendo”, destacó el Jefe de la Policía Nacional.

Al final de la entrevista Miranda destacó que sus uniformados “ no son parte del problema, sino de la solución”.

Las respuestas del Comisionado Miranda coinciden con las dadas por el ministro de Seguridad, Rolando Mirones el sábado 21 de diciembre. Tampoco sabía nada sobre las armas en el pabellón 14 de La Joyita.

“Sin duda alguna, funcionarios tuvieron la información y no hicieron lo que tenían que hacer (…) A mí no me llegó la información, pero había personas que tenían que tomar acciones que no las tomaron”, señaló Mirones.

La masacre de La Joyita, donde 15 detenidos perdieron la vida, puso en evidencia la crisis dentro del sistema penitenciario panameño. El presidente Cortizo solicitó un informe de lo ocurrido a las carteras de Gobierno y de Seguridad Pública.

Con información de Xenia De León.