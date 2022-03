Tras 42 años de membresía en el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Leonor Calderón renunció al colectivo tras considerar que, en los últimos años, el sistema político se ha ido desgastando, agotando e impactando seriamente la estructura constitucional del Estado y la garantía de tener constituciones idóneas.

Aclaró que no todo es malo, destacando que gracias a su militancia política ha podido servir a los más altos niveles, pero con transparencia y honestidad, sin experimentar presiones para que actuara de una u otra manera, lo que se ha ido perdiendo.

“Creo que hay que rescatar la política, ojalá más panameños y panameñas, sobre todo los jóvenes se decidan a participar porque es muy importante oxigenar con aires nuevos, sangre nueva y planteamientos nuevos todo lo que pueda ser la política”, aseveró.

Señaló que la política es la herramienta fundamental para construir una sociedad justa en democracia.

Considera que su estancia en el PRD se agotó después de 42 años, asegurando que esta ha sido una decisión muy pensada.

Recordó que estuvo más de 12 años trabajando fuera del país, lo que hizo que el deterioro que se venía dando quedara un poco diluido y ahora que retornó al país se dio cuenta que se han llegado a niveles que años atrás pensaría que eran insospechables.

Reconoció que, aunque hay grupos dentro del partido tratando de recuperar la idea original del partido motivada en la idea de una sociedad más justa, la recuperación del Canal y el territorio nacional, pero, se ha llegado a un punto donde el clientelismo utiliza el gobierno para fines políticos, realmente es un punto donde se dice “no puedo seguir comulgando con esto, porque no es con lo que me identifico y no es con lo que quiero seguir adelante apoyando a mi país”.

“Pareciera ser evidente que hay algún tipo de vínculo o complicidad que son altamente preocupantes para un partido que tenía otros principios y otros valores”, aseveró Calderón, sobre una aparente alianza entre los diputados del PRD, una facción del Cambio Democrático y el partido Realizando Metas, esperando que la dirigencia actual no esté involucrada en ella.

Pese a todo, piensa que el PRD es un partido que puede levantarse de las cenizas y puede volver a tener los mismos principios que se tuvieron al inicio.

Aclaró que su renuncia no es para inspirar a nadie, sino que cada quien, de los llamados vieja guardia tiene en su poder la decisión de alejarse o seguir haciendo la lucha interna.

Sobre los nuevos espacios a los que se refiere en su carta de renuncia, dijo que no ha tomado ninguna decisión, pero hay que evaluar todos los escenarios que hay en el panorama político para ver donde se puede aportar, asegurando que en el momento en que tome una decisión concreta si existe la oportunidad de comentarla lo hará.

“Quiero rescatar la necesidad de un ejercicio político decente, de un ejercicio político comprometido con los principios fundamentales que deberían regir que es la no corrupción, transparencia y el respeto a la institucionalidad”, argumentó.

En cuanto a la Asamblea Nacional dijo que ha perdido su razón de ser, lo que es sumamente grave, ya que se ven a las bancadas desconocer las directrices de los partidos, por lo que hay que estar atentos del rumbo que está tomando el sistema.

También se refirió a la fragilidad del sistema de justicia en Panamá, que es una de las amenazas más graves que puede tener el sistema democrático, además, dijo tener esperanza en la recuperación del sistema judicial, teniendo en cuenta el giro en las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia.

Sobre la renuncia de Harley Mitchell y el supuesto nombramiento de Nelson Rojas Ávila, Calderón fue enfática en decir que es muy difícil reemplazar a alguien de la trayectoria de Mitchell, continuamente aseguró no conocer a Rojas Ávila, pero de ser cierto lo que se dice en redes sobre la acción tomada contra Ana Matilde Gómez, entonces hay suficientes motivos para estar preocupados.

Dijo que la institucionalidad panameña hay que rescatarla, porque se ha ido dejando que el deterioro avance hasta llegar a estos niveles.

Creación del Ministerio de la Mujer

Calderón defendió la creación del Ministerio de la Mujer, ya que, en política siempre se tergiversa el tema de la mujer para diluirlo, asegurando que en muchos países del mundo se tienen instituciones sólidas para atender los problemas de la equidad.

Destacó que el Instituto Nacional de la Mujer tiene muchas debilidades en su estructura, pero tiene grandes responsabilidades que no puede cumplir, porque no tiene la capacidad ni en presupuesto ni en el personal idóneo para avanzar en ello.

Resaltó que el impacto de la pandemia a la mujer fue muy fuerte y se está recuperando muy lentamente, además, el tema del maltrato hacia la mujer se ha disparado. Sin embargo, aprovechó para hacer un llamado a que la institución sea tomada con seriedad, teniendo personas idóneas con la formación adecuada para que puedan ejercer los cargos y no se convierta en otro botín del clientelismo político porque esto sería nefasto para las mujeres.

Destacó la importancia de que este nuevo ministerio cuente con el presupuesto necesario y justo para su funcionamiento.