El diálogo por la CSS no tendrá fruto si no existe una estrategia país, según economista

¿Mixto o Solidario? Los dos sistemas de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social (CSS) donde reposan los ahorros de miles de panameños que cada quincena pagan su cuota obrero patronal con la esperanza de gozar de una jubilación digna, pero que hoy día uno de ellos está en riesgo ¿A qué programa perteneces?

El economista Felipe Argote, explicó en Noticias AM que todo aquel que empezó a trabajar desde el 2007 ingresó al sistema mixto, mientras que los que ya trabajaban se quedaron en el sistema solidario. Esto significa que quienes ingresaron al sistema mixto los primeros 500.00 dólares del salario se va a un fondo solidario, y el resto va a un fondo personal.

Vea también: Advierten que 'no hay liderazgo' en diálogo de la CSS y en el problema por la falta de medicinas

Argote señaló que como el sistema era mixto la parte solidaria era para apuntalar a los del sistema solidario, sin embargo, no se hizo y se creó un sistema solidario de la gente joven. Para él, el problema no es si la gente ingresa al sistema, sino que al sistema solidario ya no están ingresando personas.

Señaló que el sistema solidario es el que se va a quedar sin fondos, ya que actualmente nadie está poniendo en esa bolsa. Pero también resaltó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó que las personas solo recibirán 20% de su salario como jubilación cuando actualmente es 70%.

Vea también: A partir del miércoles se aprobarían artículos sobre propuesta de metodología en diálogo por la CSS

“Un documento del FMI que es de uso interno, para sustentar las pensiones plantean que la parte solidaria del mixto pase para sustentar en algo al fondo solidario viejo para que no haga crisis tan rápido, pero aquí lo que quieren hacer son cambios paramétricos que no van a resolver nada”, indicó.

Actualmente, según el último informe actuarial del 2019, habían 556 mil 373 cotizantes en el sistema mixto y 592 mil 42 en el solidario. Argote dijo que como al solidario no está entrando nadie y como la esperanza de vida ha disminuido por la COVID-19, “yo calculo que entre 51 o 49 por ciento o igual están en un programa y otro”.

“El problema es más complejo, porque en el sistema solidario si bien es cierto no entra nadie, hay mucha gente que está cobrando que no debe. Yo hablo que un sistema de pensiones es para que te retires, no para que una persona se jubile con el último salario con 7 mil dólares y al día siguiente lo nombran con salario de 10 mil dólares, cobran seguro y trabajan”, puntualizó.

Argote enfatizó que por cada jubilado de 90 años que está de asesor en el Seguro hay un joven que no tiene trabajo, y en caso tal de que sea muy brillante y por eso no se puedan ir, entonces que no cobren 2, 500 dólares en jubilación más el salario que también es alto.

“En el informe del sistema mixto no aparece el fondo individual, no existe, no aparece en el informe como si no existiera. La ley dice que cada uno de los jóvenes del sistema mixto debe recibir un informe mensual de cuánto tiene en su fondo individual. Al ver los estados financieros publicados por el Seguro Social solo aparece la parte solidaria del mixto y en el individual el número es negativo, o sea, -500.00 o -800.00 dólares”, señaló Argote.

El economista manifiesta que el problema del diálogo tiene mucho que ver con el modelo económico neoliberal, cuando debe haber una estrategia de país en donde el sistema de pensiones sea una parte, pero si se quiere ver solamente como el Seguro Social este problema no se va a resolver y el diálogo será insignificante.

Finalizó diciendo que, “el Estado debe elaborar una propuesta que se adecué a un sistema de conjunto, una estrategia país a 20-30 años donde la seguridad sea parte. Si tú no te jubilas porque no te alcanza o porque eres millonario y sigues trabajando, pero el Seguro te sigue dando 2,500 dólares el sistema no va a funcionar, mientras hay jóvenes que no pueden ingresar al sistema porque los adultos están allí”.