Diputado Vásquez dice que quedaron 'más dudas que certezas' tras comparecencia de ministros

El diputado independiente, Juan Diego Vásquez, dijo este martes 9 de febrero, que le quedaron más dudas que certezas, tras la comparecencia en la Asamblea Nacional, de los ministros de Salud, Economía y Finanzas y Relaciones Exteriores.

Los tres ministros se sometieron a un cuestionario de 21 preguntas sobre el manejo de la pandemia, adquisición de deudas, vacunas y trazabilidad, entre otros temas.

De acuerdo con Vásquez, lo que ocurrió fue histórico, porque tres ministros de Estado acudieron en conjunto a la Asamblea Nacional.

Aplaudió que se mantuvieran en el pleno por más por 12 horas.

Pese a ello, dijo que en la parte económica le quedaron más dudas que certezas, aunque el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander insistió en que había un plan.

Agrega que el ministro Alexander no negó la posibilidad de que estarían proponiendo un aumento a los impuestos, además de la creación o fijar tasas de cosas que no se han establecido.

Reiteró que, pensar en este momento crítico en aumento de impuestos que afectarían a los panameños es un tema delicado que se debería posponer lo más posible.

Vásquez indicó que era importante darle sentido a la estrategia económica, fiscal y financiera del Estado.

Para el diputado, el tema no es hablar de las deudas, sino que no se ha invertido esa deuda responsablemente. "Por lo menos yo no quedé satisfecho con esas respuestas por parte del ministro".

Sostuvo que sería bueno tener el número sobre las personas involucradas en la trazabilidad del COVID-19, que a su juicio ha sido "mal llevada".

Le preocupa que las decisiones no se tomen de manera científica y se hagan en base a política.