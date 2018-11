'No le falté el respeto', dice dirigente multado por acusar a Varela

“Yo no le falté el respeto al señor presidente, yo solo le recordé lo que dijo Fonseca Mora”, así lo manifestó este lunes 12 de noviembre, vía telefónica, Marcelino Ruiz, dirigente popular al que se le detuvo y multó con 300 dólares, luego se supuestamente insultar al mandatario en los actos de La Villa de Los Santos.

Todo ocurrió el pasado 10 de noviembre, cuando Ruiz fue detenido porque supuestamente llamó corrupto al presidente Varela.

Posteriormente fue liberado, luego de que una jueza de paz le impuso una multa de 300 dólares.

Este lunes, el dirigente dijo que todos los años participa de los actos del 10 de noviembre y como siempre los grupos hacen protesta contra la corrupción, el abuso e incumplimiento de las campañas electorales.

Según dijo, no faltó el respeto a Varela, sino que le recordó unas palabras que le dijera Ramón Fonseca Mora al presidente en su momento. “Que me parta un rayo si usted no ha recibido donaciones de Odebrecht”, recalcó.

Agregó, que es falso lo que dice el expediente que abrieron, porque alega que no llamó delincuente al mandatario.

En Panamá se catalogan la injuria y calumnia como delitos contra el honor. La injuria es ofender contra la reputación, dignidad y honra de una persona; mientras que calumnia es atribuirle falsamente a una persona la comisión de un delito.

En tanto, Ruiz manifestó que apeló la multa, por lo que en una reunión de jueces de paz se tomará una decisión sobre este caso.