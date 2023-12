Economista advierte de 'poca transparencia' en la discusión del presupuesto

Ciudad de Panamá, Panamá/Para este lunes se prevé que se retome el debate del proyecto de ley del Presupuesto General del Estado para el período fiscal 2024, esto, luego de que el Ejecutivo llamara a la Asamblea Nacional a realizar sesiones extraordinarias.

Para el economista Ernesto Bazán, cuando queda poco tiempo para su discusión, se denota poca transparencia en la discusión del Presupuesto, para que la población pueda participar, discutir, aportar y enterarse de cómo funcionan los presupuestos. A su vez, se observa un mal manejo de tiempos y que su estructura no corresponde a la realidad del país.

“Si bien es cierto hay una reducción importante en cuanto a la versión anterior (…) Ya la versión anterior tenía un incremento de 5,700 millones de dólares. Que no parezca esto una reducción porque realmente no lo es. De esos $5,700 millones que es un presupuesto completamente inflado para una realidad que no corresponde con la actual en un año donde la economía probablemente no va a crecer o lo hará mínimamente, entonces es un presupuesto que no corresponde el incremento”, señaló.

El proyecto del Presupuesto del Estado fue presentado el jueves 21 de diciembre en la Comisión de Presupuesto.

La convocatoria del Ejecutivo abarca el periodo comprendido entre el 21 y el 31 de diciembre, conforme a lo establecido en el Decreto Ejecutivo 229, emitido el 20 de diciembre del año en curso.

Información en desarrollo