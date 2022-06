La Unión Nacional de Centros Educativos Particulares (Uncep), la Asociación Panameña de Centros Educativos Particulares (Apacep) y la Federación de Educación Católica de Panamá (Fecap) rechazaron las declaraciones del administrador de la Acodeco, Jorge Quintero, dadas a TVN Noticias el pasado 30 de mayo sobre cobros igualitarios a la educación presencial y virtual.

Estas asociaciones de centros educativos privados señalaron a través de un comunicado que:

El Administrador en sus declaraciones del pasado lunes, 30 de mayo de 2022 en el noticiero matutino de TVN Noticias hace referencia a un fallo y aunque el noticiero señala que es de la Corte Suprema, el mismo no aclara que es un fallo de primera instancia de un Juzgado de Circuito de lo Civil, posteriormente en otros medios de comunicación hace declaraciones, pero no advierte que a la fecha este fallo no ha sido formalmente notificado a la parte demandada, por lo que no está en firme y da la posibilidad aun que se presente un recurso de apelación y que dejará la sentencia en un efecto suspensivo, mientras se resuelva el mismo. Da por hecho resuelto, un caso que aún se encuentra en proceso, y con la posibilidad de continuar con otros recursos legales tanto en el Tercer Tribunal Superior de Justicia, como ante la Corte Suprema de Justicia. Generaliza un resultado a todo el sector de educación particular, cuando se trata de un caso único y particular, con características propias y que no corresponde, ni obliga a otros centros educativos particulares, como ha querido dejar entrever el Administrador de Acodeco. Hace un llamado general a los padres de familia para que acudan a los centros particulares a realizar reclamos infundados, ante supuestos derechos que él aduce, merecen, cuando esto no es así, ya que reiteramos este caso es particular y único para un solo colegio.

Los representantes de la educación particular señalan que las declaraciones crean “un ambiente de zozobra y desconfianza en la virtuosa relación HOGAR-ESCUELA en momentos tan delicados para la niñez y juventud que se educa en nuestras aulas, por lo que deploramos el actuar de este funcionario y rechazamos sus declaraciones por infundadas, inexactas, improcedentes y temerarias y por la severa connotación de los hechos”.

Aclararon a los padres de familia y acudientes que “ no existe ninguna obligación de supuestas devoluciones económicas por parte de los colegios particulares y hay que esperar que el caso en particular, quede en firme y debidamente ejecutoriado, para ver si afecta o no a este colegio en especial”.