'Esmate', el método para impartir matemáticas que comparten educadores salvadoreños al Meduca

Al parecer la metodología de enseñanza de matemáticas que usa el Ministerio de Educación de El Salvador (Mined) ha dado buenos resultados en ese país centroamericano, al punto que no solo es acogido de buena manera por los estudiantes, sino que también, algunos países intentan aprenderlo para aplicarlo en su sistema educativo.

Y es que en Panamá se encuentra una delegación de docentes salvadoreños invitados por el Ministerio de Educación (Meduca), para que instruyan a sus pares panameños y dicho recurso didáctico también sea aprovechado en el país.

En este sentido, la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, dijo a TVN-2.com que, El Salvador y muchos países de la región desarrollaron junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un proyecto llamado ''Todos a leer", que incluye matemáticas y español.

"Nosotros solicitamos a la ministra de El Salvador la utilización de ese material didáctico para nosotros adecuarlo", recalcó.

Según Gorday de Villalobos, es importante resaltar que ese material en la región, patrocinado por el BID fue desarrollado por expertos de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), hace varios años, por la gran deficiencia que hay en los resultados de lectura y matemáticas.

Nuestra delegación ya se encuentra en Panamá para enseñar el método ESMATE al Ministerio de @MeducaPma, para que nuestra metodología de enseñanza de matemática pueda ser impartida en este vecino país. pic.twitter.com/jhkXhQssxq — Ministerio de Educación (@EducacionSV) January 26, 2020

En Panamá se están capacitando a los supervisores, curriculistas y directores, posteriormente la instrucción ha de bajar a los docentes.

"Si nosotros revisamos, a eso se le llama una tabla de equivalencia, en el mismo material que se da en El Salvador y Panamá, en primer grado quizás tiene sus variantes, pero no es que estamos utilizando una metodología foránea que es nueva para nosotros, sino que estamos aprovechando ese recurso didáctico que es sumamente importante", reiteró la ministra.

En tanto, buscan aprovechar la plataforma didáctica, que ya está trabajada por curriculistas, adaptarla a nuestro país y utilizarla.

La ministra indicó que el Meduca busca garantizar que los estudiantes cuenten con ese material y que el docente, además del currículo tenga una guía práctica compenetrada a sus alumnos.

Y es que el método “Esmate” intenta que los estudiantes sean los protagonistas en el aula, razonen, discutan, se mantengan activos y usen el razonamiento lógico matemático, tal como lo describe el Mined en su página web.

El método va orientado no solo a que el docente dé la clase, sino que también anime, asista, oriente y guíe al estudiante.

En El Salvador, la clase se desarrolla a través de un plan pizarra o tablero y generalmente dura entre 40 y 45 minutos, donde llegan a la solución de los problemas entre todos.

Posteriormente hay un proceso de 20 minutos de aprendizaje activo donde trabajan solos y el docente monitorea.

El método es considerado funcional y ha favorecido el aprendizaje de matemáticas, porque son los estudiantes los que trabajan y participan tras recibir la explicación paso a paso para sacar las fórmulas y hacer los procedimientos.

Estrategias tras resultados en pruebas Pisa y Crecer

"Nosotros, una vez que se publicaron en marzo del año 2019 los resultados de la prueba Crecer y que hemos estado viendo el resultado de otras pruebas, sí tenemos que tomar decisiones, porque ya tenemos una información sólida para la toma de estrategias y sobre todo para definir una política nacional de lectura, que nuestro país no la tiene y muchos países ya cuentan con ella", reiteró.

Además, explicó que Panamá debe tener su política de trayectoria, principalmente porque en sus recorridos ha encontrado estudiantes con edades altas en grados inferiores.

"Yo me encontré en una escuela de la comarca a chicos de 19 años en sexto grado. Esas son situaciones que no podemos tener en nuestro entorno... El chico que empieza a repetir y repetir, o tiene una condición de aprendizaje o algo está pasando en su medio, hay alguna situación, eso es la política de trayectoria, la que me va a dar esas luces de qué es lo que está pasando con ciertos sectores muy vulnerables de la población y yo veré cómo voy interviniendo y debo disminuir los fracasos, el rezago escolar y la deserción, porque sigue siendo significativa", argumentó.