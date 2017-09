El vicerrector de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de Panamá (UP), Germán Beitía, pidió más solidaridad a los no nacionalizados con el pago de la matrícula.

Beitía explicó que el pago de $200.00 en la matrícula para los extranjeros, “no es una medida arbitraria, ni improvisada”, ya que responde a un sin número de situaciones que se vive en la UP.

“Esto es una demanda de grupos estudiantiles, quienes no conciben que los estudiantes de otras nacionalidades consigan los mismos beneficios de las conquistas que han logrado durante años en cuanto a tener una matrícula de $20.00”, señaló el vicerrector.

Desde hace más de 50 años los estudiantes matriculados por semestre en la UP pagan $27.50 para lograr un mejor grado académico, siendo un “sacrificio que hace el Estado panameño con sus impuestos para preparar y educar al pueblo panameño”.

“Lo que se está pidiendo es que aporten un poquito más y que sean un poco más solidarios por su propia formación”, enfatizó Beitía.

Cada estudiante en la Universidad de Panamá cuesta aproximadamente 1,500 dólares, por lo que el pago de 200 dólares “no es una medida discriminatoria, es una medida que adoptan la mayoría de las universidades latinoamericanas”.

En Panamá por ejemplo, la Universidad Tecnológica de Panamá, viene aplicando un ajuste desde hace 13 años, siempre que no haya acuerdos o entendimientos entre países.

De los 600 estudiantes no nacionales que tiene la UP, muchos no van a ver el aumento que se va a aplicar a partir de marzo de 2018.

Los nacionalizados o naturalizados, así como los refugiados, tendrán los mismos beneficios de los panameños; es decir, seguirán pagando $20.00 de matrícula y $7.50 que corresponden a otros rubros como el seguro estudiantil.

Beítia reconoció que hay extranjeros que ingresan a la universidad para tramitar su estadía en Panamá de manera permanente, aunque no asisten a este centro de educación superior, siendo una de las motivaciones del aumento de matrícula.

El pago ajuste en la matrícula representa menos del 1% para la UP, lo que se estima en aproximadamente 120 mil dólares por semestre. Este dinero será utilizado para mejoras en el servicio de las cafeterías de la universidad.