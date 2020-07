Gremios docentes esperan que mejoren las herramientas para acceso de estudiantes a clases a distancia

Asegura que hay lugares donde las condiciones o realidad es muy paupérrima y por eso han llamado la atención del presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen para que libere internet de banda ancha para los estudiantes y así aminorar la brecha digital y la desigualdad entre los estudiantes de las escuelas oficiales del país.

En ese contexto, Pinto sostiene que las clases en Panamá no son del todo virtuales, porque no se ha liberado el internet de banda ancha para los estudiantes y lo único que está haciendo el Estado, a través del Ministerio de Educación (Meduca), es proporcionar las clases por televisión o radio y entregar cuadernillos que, en algunos casos, no han llegado ni siquiera a zonas accesibles de la capital o el interior del país.

Según lo que se les ha informado, los cuadernillos se estarían entregando en el resto del país a mediados del mes de agosto y asegura que seguirán insistiendo en que se faciliten las herramientas para todos los estudiantes panameños.