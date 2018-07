Inadeh apuesta en metodología práctica con nuevo centro de formación especializado

“De 10 tipos de empleo que se dan, 6 son de carreras técnicas. Por eso tenemos un compromiso con el país y el sector privado de seguir formando personas de calidad. También estamos haciendo inversión por incidencia en el mercado laboral”, comentó Samuel Rivera, director del Inadeh, en Noticias AM.

El funcionario indicó que los nuevos espacios de formación, ubicados en Panamá Pacífico, brindarán la oportunidad a universidades y centros productivos a que puedan asistir a estos cursos gratuitos.

“La técnica la hemos enfocado más en la práctica que teoría. Se invirtieron $1.5 millones en equipos de simulación, que le permiten al participante un acercamiento más preciso que antes. Antes no tenía cómo hacer las prácticas. Tenemos mayor exactitud de lo que exige el mercado. Nadie puede conseguir trabajo de alta remuneración sin tener alta capacitación”, expresó Rivera.

El director del Inadeh, cuya matrícula ha aumentado en 14 mil personas, instó a los panameños a prepararse para insertarse al mercado laboral y ser competitivos. Las mujeres ocupan el primer lugar en inscripciones.

“Siempre dicen que los extranjeros ocupan plazas, entonces hay que prepararnos. Queremos que se vinculen más personas preparadas al mercado laboral. Hay que prepararse para la revolución tecnológica, que ya está aquí. (…) La tecnología destruye constantemente empleos pero así mismo los va generando. Tiene que ir preparado, es una exigencia obligatoria”, manifestó en Noticias AM.

La institución, de acuerdo con Rivera, no chocará con el Instituto Técnico Superior del Este (ITSE), ya que este formará a personas con un bachillerato. "En la coordinación que tenemos, no vamos a tener tropiezo", comentó, "Tenemos misión de entrenar personas que son desertores, no tenemos ninguna clase de condiciones".

El Inadeh también tramita un préstamo con el Banco de Desarrollo de Latinoamérica (CAF, por sus siglas en inglés), por $50 millones para renovar toda la infraestructura y gestión operativa en beneficio de la calidad de sus 22 centros.